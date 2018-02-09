Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     09.02.2018 13:23

«Зимний велопарад» - Ограничения в движении транспорта 11 февраля

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  центр  «Зимний велопарад»  11 февраля  транспорт  движение  ограничение 

9 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - В связи с проведением в воскресенье 11 февраля 2018 года в центре Москвы «Зимнего велопарада», с 12.00 до 14.00 часов будет ограничено движение автотранспорта по ряду улиц, магистралей центра столицы, - сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве.

«В связи с проведением 11 февраля 2018 года общегородского мероприятия «Зимний велопарад» с 12.00 до 14.00 часов будет ограничено движение автотранспорта по улицам 1, 2, 3-я Фрунзенская, Тимура Фрунзе, Москворецкая, Варварка, Крымскому, Новокрымскому, Саймоновскому и Китайгородскому проездам, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой набережным, а также Большому Москворецкому мосту», - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, маршрут зимнего велопарада в Москве пройдет вокруг «Зарядья». 

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  центр  «Зимний велопарад»  11 февраля  транспорт  движение  ограничение 

Возврат к списку

Лента новостей

14:35 В мире Возможно сто человек ЧВК «Вагнера» стали жертвами удара в Сирии – Гиркин

13:23 Город (Москва и область) «Зимний велопарад» - Ограничения в движении транспорта 11 февраля

12:43 В мире Торги на фондовых биржах Китая завершились падением котировок на 3,58 - 4,05 проц

12:19 Другое «Яндекс» создал собственный продюсерский центр для участия в кинопроизводстве

11:03 Происшествия Задержаны подозреваемые в убийстве пенсионерки из-за ее квартиры в Подмосковном Протвино

Актуальные материалы

08:36 Город (Москва и область) С 9 февраля на 25 площадках в Москве и 40 ярмарках в Подмосковье стартует Масленица – обзор

21:11 Город (Москва и область) В поселке станции Внуково власти Москвы изымают для госнужд жилье в пяти многоквартирных домах в целях реконструкции автодороги

13:14 Город (Москва и область) ЦИК России признал незаконным и отменил решение Мособлизбиркома о назначении «школьного референдума»

12:56 Другое Лидеры по надежности среди автомобилей 2003–2008 года выпуска – рейтинг CarPrice

10:41 Город (Москва и область) Губернатор Подмосковья Воробьев выступит с ежегодным обращением к жителям региона 14 февраля

09:44 Город (Москва и область) Где и какие «русские и заморские» блины можно попробовать на фестивале «Московская Масленица»

16:22 Город (Москва и область) Выставка «Реновация без сноса», подготовленная ОД «Архнадзор», откроется 12 февраля

13:13 В мире CAS оправдал 28 российских спортсменов и восстановил их результаты на ОИ-2014 в Сочи

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru