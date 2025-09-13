Другие материалы
18.09.2025, 09:12
Значительное снижение отмечается в сегменте коммерческой недвижимости в Москве
18 сентября — Mossovetinfo.ru — В августе 2025 года в Москве зарегистрировано 2 352 договоров участия в долевом строител...
17.09.2025, 07:44
Облачная погода и до 21 градуса тепла ожидаются в Москве в среду
17 сентября — Mossovetinfo.ru — Облачная погода с прояснениями и температура до плюс 21 градуса ожидаются в Москве в с...
13.09.2025, 09:41
Многочасовой парад поездов 13 и 14 сентября будет прохладить на Кольцевой линии метро
13 сентября — Mossovetinfo.ru — Многочасовой торжественный парад поездов стартовал на Кольцевой линии метро в 9 утра...