Значительное снижение отмечается в сегменте коммерческой недвижимости в Москве

18 сентября — Mossovetinfo.ru — В августе 2025 года в Москве зарегистрировано 2 352 договоров участия в долевом строительстве в отношении нежилой недвижимости, что на 22,7% меньше июльского значения этого года (3 044 ДДУ). По отношению к августу 2024 года (3 665 ДДУ) данный показатель снизился на 35,8%, а к аналогичному периоду 2023 года (4 885 ДДУ) снижение составило 51,9%. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Москве.



В то же время зарегистрировано 6 579 ДДУ в отношении жилой недвижимости. По сравнению с июлем текущего года (6 499 ДДУ) число оформленных сделок с квартирами в новостройках выросло на 1,2%. Об этом сообщил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов. По отношению к августу 2024 года (5 008 ДДУ) данный показатель увеличился в 1,3 раза (+31,4%), а к аналогичному периоду 2023 года, когда было зафиксировано рекордное для августа число первичных сделок с жильем (11 501 ДДУ), результат уступил на 42,8%.



«По результатам восьми месяцев в жилом сегменте число регистраций превысило уровень в 50 тысяч договоров долевого участия в строительстве (50 812 ДДУ), что на 11,4% ниже значения января-августа прошлого года, когда было зарегистрировано 57,3 тысячи ДДУ. При этом более значительное снижение отмечается в сегменте коммерческой недвижимости. Так, с начала года число оформленных ДДУ в отношении нежилья составило 23 284 договора, что на 26,7% меньше аналогичного периода 2024 года (31 757 ДДУ)», — комментирует Игорь Майданов, руководитель Управления Росреестра по Москве.