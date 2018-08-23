Другие материалы
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Город (Москва и область)
23.08.2018, 10:23
Знаки «Осторожно дети» обновляют в Москве накануне 1 сентября
23 августа. Mossovetinfo.ru – В Москве, накануне 1 сентября обновляют дорожные знаки «Осторожно дети», сообщил журналистам начальник производственного комплекса «Разметка» ГБУ «Автомобильные дороги...
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Город (Москва и область)
23.08.2018, 09:07
Бабочки-адмиралы появились в Москве впервые за 10 лет
23 августа. Mossovetinfo.ru – Впервые за 10 лет в Москву вернулись бабочки-адмиралы, сообщает портал mos.ru. Бабочки-адмиралы – мигрирующие бабочки, которые живут в наших широтах только в те...
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Город (Москва и область)
23.08.2018, 08:57
Проездные в виде жетонов появятся в московском метро
23 августа. Mossovetinfo.ru – Московский метрополитен выпустил проездные с функционалом карты «Тройка» в виде жетонов на метро, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной подземки. П...