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Город (Москва и область)     23.08.2018 10:23

Знаки «Осторожно дети» обновляют в Москве накануне 1 сентября

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Теги:  дорожные знаки  безопасность движения  дети 

23 августа. Mossovetinfo.ru – В Москве, накануне 1 сентября обновляют дорожные знаки «Осторожно дети», сообщил журналистам начальник производственного комплекса «Разметка» ГБУ «Автомобильные дороги» Константин Алимов.

По словам Алимова, в местах, идет планомерное обновление знаков, а там, где происходили ремонтные дорожные работы – их восстановление. В основном знаки устанавливаются в местах, где с 1 сентября ожидается наибольшее скопление детей: возле школ и детских садов, возле библиотек и культурных центров.

Новые знаки наносятся методом аппликации. Они должны будут прослужить до апреля следующего года.


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Карта места

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Теги: 
дорожные знаки  безопасность движения  дети 

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