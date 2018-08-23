23 августа. Mossovetinfo.ru – В Москве, накануне 1 сентября обновляют дорожные знаки «Осторожно дети», сообщил журналистам начальник производственного комплекса «Разметка» ГБУ «Автомобильные дороги» Константин Алимов.



По словам Алимова, в местах, идет планомерное обновление знаков, а там, где происходили ремонтные дорожные работы – их восстановление. В основном знаки устанавливаются в местах, где с 1 сентября ожидается наибольшее скопление детей: возле школ и детских садов, возле библиотек и культурных центров.



Новые знаки наносятся методом аппликации. Они должны будут прослужить до апреля следующего года.