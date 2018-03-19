Золотую звезду отреставрировали на Центральном павильоне ВДНХ

19 марта. Mossovetinfo.ru - Золотую звезду отреставрировали на Центральном павильоне ВДНХ. Об этом сообщается на портале правительства Москвы.



Уже 19 марта с золотой звезды снимут строительные леса. Работы велись три с половиной месяца.