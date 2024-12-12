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Мнения     15.01.2025 02:10

Бастрыкин предлагает расширить список преступлений с конфискацией

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Теги:  Бастрыкин  интервью  мнение  предложение  конфискация  список 

15 января — Mossovetinfo.ru — Следственным комитетом подготовлены предложения по совершенствованию законодательства в сфере противодействия коррупции и считается целесообразным расширить список преступлений с конфискацией. Об этом сообщил в интервью «РГ» Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин накануне профессионального праздника сотрудников ведомства, который отмечают 15 января.

«Следственным комитетом подготовлены предложения по совершенствованию законодательства в сфере противодействия коррупции.

Считаем целесообразным расширить перечень преступлений, при совершении которых применяется конфискация имущества, включив в него мошенничество и растрату.

С учетом зарубежного опыта разработан механизм возврата похищенного имущества в случае, когда коррупционер переоформил его на третьих лиц в целях сокрытия.

Также предлагается применять возможность неотложного ареста имущества следователем при производстве по делам о любых преступлениях коррупционной направленности.

Сейчас подготовленный законопроект проходит межведомственное согласование», сообщил Бастрыкин.

В суды следователями СК России 9 месяцев 2024 года направили 87,8 тысяч уголовных дел, что на 4,4% больше аналогичного периода 2023 года, также сообщил Бастрыкин.

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Теги: 
Бастрыкин  интервью  мнение  предложение  конфискация  список 

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