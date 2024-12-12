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Бастрыкин предлагает расширить список преступлений с конфискацией
15 января — Mossovetinfo.ru — Следственным комитетом подготовлены предложения по совершенствованию законодательст...
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22.12.2024, 15:14
Пескова поразил блогер Бумага за очень умный вопрос на Прямой линии с Владимиром Путиным
22 декабря — Mossovetinfo.ru — Пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова «искренне поразил» популярный бло...
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12.12.2024, 09:59
В Госдуму внесут проект, обязывающий службы такси размещать в приложении тревожную кнопку
12 ноября — Mossovetinfo.ru — Первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – За ...