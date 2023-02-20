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Мнения     20.02.2023 16:06

Байден: у Украины "впереди будут тяжёлые дни, недели и годы"

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Теги:  Байден  Украина  визит  оценки  мнения 

20 февраля. Mossovetinfo.ru - Президент США Джо Байден на пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Киеве 20 февраля заявил, что впереди у Украины будут тяжелые годы.

«Мы знаем, что впереди будут тяжёлые дни, недели и годы», — заявил Байден на совместной пресс-конференции. Его слова приводит РИА Новости.

В то же время Байден полагает, что Украина выстоит при помощи Запада. В ходе визита Байден сообщил о новом транше помощи Украине.

Утром 20 февраля стало известно, что Байден прибыл в Киев. После совместной пресс-конференции Байден покинул Киев. В заявлении Белого дома в воскресенье говорилось, что Байден прибудет в Варшаву во вторник, где встретится с президентом Польши Анджеем Дудой.

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Теги: 
Байден  Украина  визит  оценки  мнения 

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