2 декабря. Mossovetinfo.ru – Заболевание коронавирусом даже в легкой форме может вызвать преждевременное старение, сообщают РИА Новости со ссылкой на профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчу Баранову.



Баранова сослалась на результаты исследования группы врачей, которые изучали состояние пациентов, переболевших коронавирусом в мягкой и умеренной формах. Отмечается, что даже у тех пациентов, кто перенес коронавирус в легкой форме, в 70% случаев были выявлены патологии внутренних органов. При этом, в основном поражались печень и поджелудочная железа.



Подобные патологии обычно отмечаются у людей, в возрасте от 60 лет, однако у перенесших коронавирус они отмечались уже в 40 лет.



Исходя из этого Баранова сделала вывод, что заболевание коронавирусом может ускорить старение организма, однако отметила, что для окончательных выводов необходимы серьезные исследования, изучение и наблюдение за теми, кто переболел коронавирусом.