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Мнения     21.07.2024 10:06

Болтон: политика Трампа по Украине приведет к разрушительным уступкам России

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Теги:  Болтон  безопасность  мнение  СВО  конфликт  Трамп  Путин  Украина 

21 июля — Mossovetinfo.ru — Дональд Трампа, в случае его победы на президентских выборах в США, понятия не имеет, как он собирается договориться о прекращении этой войны и его действия приведут к значительным уступкам России, которые будут «разрушительными» для Украины. Об этом в интервью CNN заявил Джон Болтон, бывший советник президента Трампа по нацбезопасности.

«Он (Трамп - ред.) понятия не имеет, как он собирается договориться о прекращении этой войны, за исключением, как я думаю, что его приверженность Владимиру Путину приведет к уступкам российской стороне, которые будут разрушительными для Украины. Это очень темный момент для Украины», — сказал политик.

Также Болтон назвал «безумием» планы Трампа по установлению мира в Украине и заявил, что США помогают Киеву «не из милосердия».

В середине июня 2024 года на встрече с руководством МИДа России Президент России Владимир Путин назвал условия для мира и прекращения боевых действий на Украине и заявил, что для прекращения боевых действий украинские войска должны быть выведены из Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Вторым условием завершения военного конфликта является официальный отказ Украины от вступления в НАТО. Тогда переговоры возможны, подчеркнул президент.

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Теги: 
Болтон  безопасность  мнение  СВО  конфликт  Трамп  Путин  Украина 

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