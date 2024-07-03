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21.07.2024, 10:06
Болтон: политика Трампа по Украине приведет к разрушительным уступкам России
21 июля — Mossovetinfo.ru — Дональд Трампа, в случае его победы на президентских выборах в США, понятия не имеет, как о...
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Мнения
04.07.2024, 10:33
Михалков заявил о наличии в РФ списка «нерукопожатных деятелей культуры»
4 июля — Mossovetinfo.ru — Деятелей культуры, которые работают в России и не поддерживают госполитику, можно отнести...
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Мнения
03.07.2024, 10:16
Орбан: диалог о прекращении огня на Украине в целях начала переговоров с Россией будет продолжен
3 июля — Mossovetinfo.ru — Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что его предложение о временном прекращени...