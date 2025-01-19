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Мнения     24.01.2025 09:44

Деньги США использовались для раскачивания суверенитета стран — премьер-министр Грузии

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Теги:  Грузия  революция  попытки  финансирование  США  Трамп  помощь  мнение  Кобахидзе 

24 января — Mossovetinfo.ru — В течение трех лет в Грузии были четыре неудачные попытки организации революции, деньги США использовались для раскачивания суверенитета стран и премьер-министр Грузии приветствует решение Трампа приостановить на 90 дней все программы внешней помощи США, заявил в четверг на брифинге премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

По его словам, во всех четырех случаях попыток организации революции прослеживалось иностранное финансирование, включая американское. «Конечно же, пересмотр этой ситуации со стороны администрации президента США Дональда Трампа является очень важным», — добавил он.

И. Кобахидзе также прокомментировал решение Д. Трампа приостановить на 90 дней все программы внешней помощи США.

Как подчеркнул глава правительства Грузии, он приветствует это решение. «Мы говорили об этом на протяжении всего этого времени, особенно с тех пор, как инициировали закон «О прозрачности иностранного влияния», о том, что не только определенные средства, поступающие в нашу страну из-за рубежа, расходуются нецелевым образом, но и о том, что часто эти средства прямо направляются на финансирование революционных процессов, что совершенно очевидно», — отметил И. Кобахидзе.

В документе, подписанным Трампом, отмечалось, что американская сфера оказания иностранной помощи и царящая в ней бюрократия «не соответствуют американским интересам и во многом противоположны американским ценностям».

Также, по мнению Кобахидзе, подготовка переворотов в Словакии и в Грузии организована одной стороной. Глава кабмина Грузии напомнил, что Роберт Фицо жаловался на распространение либерального фашизма в Словакии. В Тбилиси происходит то же самое, сказал Кобахидзе.

Грузия заинтересована в том, чтобы начать отношения с США с чистого листа, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

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Теги: 
Грузия  революция  попытки  финансирование  США  Трамп  помощь  мнение  Кобахидзе 

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