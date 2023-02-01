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Мнения     01.02.2023 08:21

Депутат Госдумы Лантратова предложила научить школьников выявлять фейки в сети

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Теги:  общество  школьники  фейки  грамотность  обучение  инициатива  мнения 

1 февраля, Mossovetinfo.ru - Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила научить школьников распознавать и пресекать фейки и проявление русофобии в соцсетях, информпространстве. Об этом сообщают «Известия».

Инициировать разработку соответствующих методик депутат предложила главе Минпросвещения Сергею Кравцову. Парламентарий указывает, что в ряде постсоветских стран детей уже учат выявлять пророссийские посты в тех же соцсетях и жаловаться на них. Российские школьники, со своей стороны, должны уметь отделять достоверную информацию от «русофобской и деструктивной», уверена Яна Лантратова. Депутат призвала привлечь к разработке документов «заинтересованные структуры», а также родителей школьников и представителей общественности.

Опрошенные «Известиями» учителя разошлись в оценке инициативы. Одни уверены, что темы информационной безопасности уже достаточно представлены в учебной программе и на уроках «Разговоры о важном». Другие обращают внимание, что единой системы по развитию навыков медиаграмотности в российских школах всё же нет.

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Теги: 
общество  школьники  фейки  грамотность  обучение  инициатива  мнения 

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