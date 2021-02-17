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Мнения     17.02.2021 14:04

Дмитрий Орлов: вопрос о памятнике на Лубянке не нужно выносить на референдум

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Теги:  Лубянская площадь  памятник  Дмитрий Орлов 

17 февраля. Mossovetinfo.ru – Политолог Дмитрий Орлов, гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) на своей странице в Facebook высказал мнение, что вопрос об установке памятка на Лубянке не нужно выносить на референдум. Орлов уверен, что тогда победит вариант с установкой памятнику Феликсу Дзержинскому, но эта не та победа, которая нужна Москве и России.

«Это не та победа, которая нам нужна. «Нам» - москвичам, россиянам, стране», — отметил политолог.

ИА МОССОВЕТ публикует мнение Орлова полностью:

«Много лет выступаю за установление памятника Ивану III в центре Москвы. Сегодня дискуссия о монументе на Лубянской площади предоставляет такую возможность.

Основатель государства Российского, строитель Московского Кремля и Успенского собора, победитель Орды и Литвы, политик, последовательно и твёрдо устранивший конкуренцию Москве за доминирование на Русской равнине (присоединив либо поставив под контроль Великий Новгород, Казань, Ярославль, Тверь, Рязань, Псков, Пермь, Чернигов, Курск, Брянск) - и ему до сих пор нет достойного памятника. Удивительно. При этом летняя резиденция Великого князя располагалась недалеко от Лубянки (в Старых Садах, на Ивановской горке).

Иван III - объединяющий общество в ценностном смысле государь и политик. Его образ - это образ последовательного консерватора, который тем не менее никого не оттолкнёт. Иван III - это «широкий центр». Те, кто, возможно, выступит против монумента, будут в откровенном, маргинальном меньшинстве.

На Лубянской площади нужна вертикальная доминанта - об этом я говорил ещё в 2007-м. Поэтому памятник должен быть значительным и «ростовым».

Не надо выносить вопрос о памятнике на Лубянке на референдум. С высокой вероятностью победит Дзержинский, а это не та победа, которая нам нужна. «Нам» - москвичам, россиянам, стране».

Днем ранее заместитель председателя ОП Алексей Венедиктов призвал решить вопрос об установке памятника на Лубянской площади путем голосования москвичей на портале «Активный гражданин». При этом, Венедиктов заявил, что необходимо сформировать шорт-лист персон, которые могут быть использованы для установки памятника, и призвал включить в него и Дзержинского, и Ивана III, и других значимых исторических деятелей.

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Теги: 
Лубянская площадь  памятник  Дмитрий Орлов 

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