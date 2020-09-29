29 сентября. Mossovetinfo.ru - Доцент кафедры РНИМУ имени Пирогова, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Иван Коновалов в эфире радиостанции «Комсомольская правда” рассказал об отличия весенней и осенней волн коронавируса.



По словам Коновалова, сейчас, в отличие от весеннего пика заражений, уже существуют отработанные алгоритмы приема и распределения пациентов, улучшена работа скорой помощи, система здравоохранения готова к мобилизации.



Кроме того, разработаны и внедрены методы и порядок стимуляции медиков, в том числе в случае их заражения. Заметно увеличен запас средств индивидуальной защиты для медработников.



Отработаны методы лечения пациентов с коронавирусом, определены группы, которые чаще переносят болезнь в тяжелой форме.



Также отличие осенней волны в налаженной системе тестирования на коронавирус, которая позволяет прервать цепочки распространения коронавирусом.



Наконец последним отличием, которое назвал эксперт, является увеличение иммунной прослойки, которая существенно выросла за счет переболевших коронавирусом.



Ранее сообщалось, что в России за сутки выявлено 8 232 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Это максимальное количество случаев заражения с 15 июня, когда за сутки было выявлено 8 242 случая заражения.