29 сентября. Mossovetinfo.ru - Доцент кафедры РНИМУ имени Пирогова, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Иван Коновалов в эфире радиостанции «Комсомольская правда” рассказал об отличия весенней и осенней волн коронавируса.
По словам Коновалова, сейчас, в отличие от весеннего пика заражений, уже существуют отработанные алгоритмы приема и распределения пациентов, улучшена работа скорой помощи, система здравоохранения готова к мобилизации.
Кроме того, разработаны и внедрены методы и порядок стимуляции медиков, в том числе в случае их заражения. Заметно увеличен запас средств индивидуальной защиты для медработников.
Отработаны методы лечения пациентов с коронавирусом, определены группы, которые чаще переносят болезнь в тяжелой форме.
Также отличие осенней волны в налаженной системе тестирования на коронавирус, которая позволяет прервать цепочки распространения коронавирусом.
Наконец последним отличием, которое назвал эксперт, является увеличение иммунной прослойки, которая существенно выросла за счет переболевших коронавирусом.
Ранее сообщалось, что в России за сутки выявлено 8 232 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Это максимальное количество случаев заражения с 15 июня, когда за сутки было выявлено 8 242 случая заражения.
15:50 Мнения Эксперт назвал отличия весенней и осенней волн коронавируса
14:41 Другое Кирилл Новиков покинул пост главного тренера «Динамо»
13:17 Город (Москва и область) В Москве запретили торговать алкоголем в «наливайках»
13:08 Город (Москва и область) Тепло включили почти в половине домов Подмосковья
12:35 В России МВД планирует ввести новые штрафы для автомобилистов
23:01 Общество В Москве за сутки от COVID-19 умерло максимальное число людей с середины июля
01:24 Город (Москва и область) Для пожилых людей Москвы и Подмосковья с 28 сентября действуют рекомендации по борьбе с COVID-19
00:55 Город (Москва и область) 10 лет назад Лужков был отрешен от должности мэра Москвы
16:57 В мире Азербайджан c 28 сентября вводит военное положение на всей территории страны
11:41 В мире В Армении объявлено военное положение из-за ситуации в Карабахе
10:44 В России В России выявлено 7 867 новых случаев коронавируса