Эксперт спрогнозировала спад волны COVID-19 в РФ до минимума к лету

17 февраля. Mossovetinfo.ru – К лету уровень заболеваемости коронавирусом может достигнуть минимальных значений за все время пандемии, заявила в интервью «Интерфаксу» заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.



По словам Пшеничной, после наблюдающегося зимнего спада, весной уровень заболеваемости может снова вырасти. Это связано с тем, что в условиях высокой влажности и небольших плюсовых температур, сезонные инфекционные заболевания (которым возможно станет и COVID-19) распространяются активнее.



Однако, вероятнее всего уровня осенней заболеваемости можно не ждать. К лету же, уровень заболеваемости вероятнее всего опустится до прошлогоднего минимума и даже ниже.