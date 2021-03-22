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Мнения     22.03.2021 19:10

Эксперты оценили влияние турецкой лиры на курс рубля

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Теги:  биржа  рубль  курс валют  эксперты 

22 марта. Mossovetinfo.ru — Резкое падение биржевого курса рубля в понедельник, 22 марта, эксперты связывают с падением курса турецкой лиры, сообщает РБК.

Турецкая лира с открытием торгов упала до 8,341 за доллар, при этом, на конец биржевой сессии в пятницу лира торговалась на уровне 7,195 за доллар. Падение составило 15,5%.

Вслед за турецкой лирой упал и рубль - по сравнению с пятничной сессией с открытием сессии в понедельник курс рубля упал на 71 копейку.

По мнению экспертов, падение курса рубля связано с падением лиры. Инвесторы, которые вкладывают деньги в развивающиеся экономики, на фоне падения лиры начали выводить вложенные средства, чтобы зафиксировать прибыль.

В тоже время, эксперты считают, что падение лиры - это краткосрочный фактор, который не окажет серьезного воздействия на курс рубля. Уже в понедельник, в ходе торгов рубль отыграл часть утренних потерь. При этом, эксперты отмечают, что по сравнению с другими валютами, падение рубля по отношению к доллару было не столь значительно, как у валют других стран с развивающимися рынками.

На курс российской валюты намного большее влияние оказывают рост доходности американского долга, которое укрепляет доллар по отношению к другим валютам, и возможное введение новых антироссийских санкций, анонсированных США якобы за вмешательство России в американские выборы.

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Теги: 
биржа  рубль  курс валют  эксперты 

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