Мнения 26.02.2021, 07:07 Эксперты предлагают запретить безнадзорное пребывание домашних животных на улицах

26 февраля. Mossovetinfo.ru - По мнению президента Центра правовой зоозащиты Светланы Ильинской, необходимо запретить безнадзорное пребывание на улицах домашних животных, в том числе кошек и соб...

Мнения 25.02.2021, 09:21 Врачи оценили вероятность новой волны коронавируса в России

25 февраля. Mossovetinfo.ru – Весной в России может произойти новый всплеск заболеваемости коронавирусом, сообщает РБК со ссылкой на инфекциониста, главного врача медицинского центра «Лидер-Медицина» ...