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Мнения     26.02.2021 07:07

Эксперты предлагают запретить безнадзорное пребывание домашних животных на улицах

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Теги:  Москва  собаки  кошки  надзор  закон  статистика  СМИ  эксперты  Лосиный остров  олени 

26 февраля. Mossovetinfo.ru -  По мнению президента Центра правовой зоозащиты Светланы Ильинской, необходимо запретить безнадзорное пребывание на улицах домашних животных, в том числе кошек и собак. Об этом говорится в материале газеты Московский комсомолец.(МК) "Бродячие собаки начали охоту на людей и животных".

"Необходимо на федеральном уровне запретить безнадзорное пребывание домашних животных на улицах. Это относится не только к собакам, но и к кошкам. Та программа «отлов — стерилизация — возврат», которая действует сейчас, негуманна: животные остаются на улице, их численность все равно регулируется. Причем регулятором выступает вовсе не стерилизация, а гибель животных, зачастую страшная и болезненная", - отмечает Ильинская.

В минувшие праздничные на крылечке биостанции «Лосиного Острова»  были обнаружены три пятнистых оленя, которые не нашли зашиты в ООПТ от бродячих собак и были ими загрызены.. 

Агрессивное поведение бездомных животных уже становилось проблемой в разных районах Москвы, 
"На стаю бродячих собак жаловались жители района Раменки на западе Москвы — животные перемещаются вдоль реки Сетунь и нападают на кошек и домашних питомцев", - отмечается в материале МК. Еще раньше о нападениях собак сообщали жители района Зюзино в ЮЗАО.


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Теги: 
Москва  собаки  кошки  надзор  закон  статистика  СМИ  эксперты  Лосиный остров  олени 

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