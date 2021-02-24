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26.02.2021, 07:07
Эксперты предлагают запретить безнадзорное пребывание домашних животных на улицах
26 февраля. Mossovetinfo.ru - По мнению президента Центра правовой зоозащиты Светланы Ильинской, необходимо запретить безнадзорное пребывание на улицах домашних животных, в том числе кошек и соб...
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25.02.2021, 09:21
Врачи оценили вероятность новой волны коронавируса в России
25 февраля. Mossovetinfo.ru – Весной в России может произойти новый всплеск заболеваемости коронавирусом, сообщает РБК со ссылкой на инфекциониста, главного врача медицинского центра «Лидер-Медицина» ...
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Мнения
24.02.2021, 18:46
Инфекционист объяснил, почему в январе не было третьей волны COVID-19
24 февраля. Mossovetinfo.ru – Третья волна коронавируса в России ожидалась после новогодних праздников, однако резкого увеличения заболеваемости не произошло, сообщил РИА Новости кандидат медицинских ...