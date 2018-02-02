Элла Памфилова сделала замечание пресс-секретарю Путина за высказывания в поддержку кандидата в президенты

2 февраля. Mossovetinfo.ru – Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Панфилова сделала в пятницу на заседании ЦИК замечание пресс секретарю Владимира Путина за высказывание, которое ЦИК посчитал как участие должностного лица в агитационной кампании. Заседание ЦИК транслировалось в сети интернет.



«Я сейчас от имени ЦИК сделаю замечание пресс-секретарю президента о недопущении в дальнейшем подобных высказываний», — сказала Памфилова.



По мнению ЦИК, 29 января в высказывании Пескова о Путине, в котором были «очевидные признаки агитации». Комментируя прошедшие 28 января акции сторонников Алексея Навального Песков заявил, что Путин «является абсолютным лидером общественного мнения, абсолютным лидером политического олимпа, с которым вряд ли кто-то может серьезно конкурировать».