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Мнения     21.12.2020 22:32

Генпрокурор США: мошенничество на выборах президента не повлияло на их исход

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Теги:  США  Вашингтон  генпрокурор  выборы  президент  мошенничество 

21 декабря. Mossovetinfo.ru - Министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр не видит оснований для проведения специальных расследований по нарушениям на прошедших выборах президента США и не видит оснований для изъятия машин для голосования федеральным правительством. Об этом министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр заявил в понедельник на крупной пресс-конференции в Вашингтоне, сообщает CNN.

«Я не вижу оснований для изъятия машин федеральным правительством», - сказал Барр.
Барр подтвердил наличие нарушений.

«К сожалению, на большинстве выборов есть фальсификации, я думаю, что мы слишком терпимы к этому. И уверен, что мошенничество было и на этих выборах», - сказал генпрокурор.

В то же время Барр сказал, что он придерживается вывода об отсутствии систематического или широкомасштабного мошенничества на нынешних выборах, а президент Дональд Трамп отказывается признать это.
"Я уже комментировал утверждения о системном или масштабном мошенничестве, которое повлияло бы на исход выборов. Я уже высказался и не отказываюсь от этого", - сказал Барр.

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Теги: 
США  Вашингтон  генпрокурор  выборы  президент  мошенничество 

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