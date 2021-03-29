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Мнения     29.03.2021 21:45

Гинцбург предупредил об опасности заражения домашних животных COVID-19

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Теги:  коронавирус  COVID-19  Александр Гинцбург  домашние животные  животные 

29 марта. Mossovetinfo.ru — Глава института имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург в интервью «Известиям» рассказал об опасности заражения домашних животных коронавирусом.

По словам Гинцбурга, к тому моменту, как человечество защитит себя от коронавируса с помощью вакцин, COVID-19 заразятся домашние и сельскохозяйственные животные.

Таким образом, вокруг людей продолжат оставаться очаги возбудителя коронавируса, при этом, сам вирус будет мутировать. Поэтому человечеству необходимо готовится к длительному сосуществованию с коронавирусом.

Ранее ВОЗ назвала четыре вероятные причины распространения коронавируса. Наиболее вероятным вариантом специалисты организации считают передачу коронавируса от летучей мыши к человеку через какое-то третье животное.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  Александр Гинцбург  домашние животные  животные 

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