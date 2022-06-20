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Мнения     20.06.2022 11:43

Глава Минцифры высказался против закрытия в России YouTube и наказаний за использование VPN

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20 июня. Mossovetinfo.ru – Против закрытия в России YouTube и наказаний за использование VPN высказался глава Минцифры Максут Шадаев.
«Кому очень надо, такую возможность (использовать VPN – ред.) будет иметь, и будет иметь ее дальше, и сохранит», — заявил Максут Шадаев. Также министр заявил, что не надо закрывать в России YouTube. Об этом Шадаев сказал в интервью РБК в котором мотивировал свою позицию.

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