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Мнения     19.10.2020 00:33

Глава Роспотребнадзора рассказала об условиях сохранения очного обучения в ВУЗах

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Теги:  Роспотребнадзор  коронавирус  ВУЗы  обучение 

19 октября. Mossovetinfo.ru – Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Российской газете» рассказала при каких условиях в нынешних условиях можно сохранить очное обучение в ВУЗах.

По словам Поповой, для этого достаточно соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, носить маски и соблюдать дистанцию. В такой ситуации не придется переводить студентов на дистанционное обучение.

Говоря непосредственно о медицинских ВУЗах, Попова выразила мнение, что в них необходимо увеличивать количество часов по основам эпидемиологии и биологической безопасности.


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Теги: 
Роспотребнадзор  коронавирус  ВУЗы  обучение 

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