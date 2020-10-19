19 октября. Mossovetinfo.ru – Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Российской газете» рассказала при каких условиях в нынешних условиях можно сохранить очное обучение в ВУЗах.
По словам Поповой, для этого достаточно соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, носить маски и соблюдать дистанцию. В такой ситуации не придется переводить студентов на дистанционное обучение.
Говоря непосредственно о медицинских ВУЗах, Попова выразила мнение, что в них необходимо увеличивать количество часов по основам эпидемиологии и биологической безопасности.
01:00 Город (Москва и область) Работодателям в Москве разрешили не подавать отчет о сотрудниках на удаленке каждую неделю
00:52 Общество Холодная погода и дожди ожидаются в Москве в течение рабочей недели
00:33 Мнения Глава Роспотребнадзора рассказала об условиях сохранения очного обучения в ВУЗах
00:22 Город (Москва и область) Наличие масок и перчаток у пассажиров начнут проверять на всех станциях метро
10:25 В мире Работавший над делом об отравлении «Новичком» Скрипалей сержант потерял работоспособность
00:37 Город (Москва и область) В Москве перестанут пускать в общественный транспорт без масок и перчаток
09:07 Город (Москва и область) Собянин пояснил, почему перевел часть московских школьников на дистанционное обучение
00:40 Общество Теплая и дождливая погода ожидается в Москве в течение недели
10:51 В России В России установлен рекорд после числу новых случаев коронавируса - 12 846
02:12 Город (Москва и область) В Москве с 9 октября приостановлен льготный проезд для школьников и людей старше 65 лет
01:17 Город (Москва и область) В Москве временно отключили кремлевские куранты