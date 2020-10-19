19 октября. Mossovetinfo.ru – Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Российской газете» рассказала при каких условиях в нынешних условиях можно сохранить очное обучение в ВУЗах.



По словам Поповой, для этого достаточно соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, носить маски и соблюдать дистанцию. В такой ситуации не придется переводить студентов на дистанционное обучение.



Говоря непосредственно о медицинских ВУЗах, Попова выразила мнение, что в них необходимо увеличивать количество часов по основам эпидемиологии и биологической безопасности.