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Мнения
26.05.2020, 10:35
Глава СПЧ Фадеев предложил отменить штрафы от сервиса «Социальный мониторинг»
26 мая. Mossovetinfo.ru - На штрафы, выписанные с помощью сервиса «Социальный мониторинг», слишком много жалоб, заявил Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Он пре...
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Мнения
25.05.2020, 12:38
Эпидемиолог назвал возможные сроки начала массовой вакцинации от коронавируса в России
25 мая. Mossovetinfo.ru – Массовая вакцинация от коронавируса в России может стартовать уже в начале осени, сообщил журналистам директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава...
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Мнения
24.05.2020, 16:47
Спикер Госдумы РФ Володин обвинил США в попытках ослабить и развалить Россию
24 мая. - Mossovetinfo.ru - По мнению председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, – "США хотят сохранить свое преимущественное положение, как и прежде, за счет ослабления других госуда...