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Мнения     26.05.2020 10:35

Глава СПЧ Фадеев предложил отменить штрафы от сервиса «Социальный мониторинг»

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Теги:  Фадеев  штрафы  социальный мониторинг  жалобы 

26 мая. Mossovetinfo.ru -  На штрафы, выписанные с помощью сервиса «Социальный мониторинг», слишком много жалоб, заявил Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Он предложил отменить все штрафы за нарушение режима изоляции (ст. 3.18.1 КоАП Москвы) на основании данных приложения «Социальный мониторинг», связанные с приложением, из-за произошедших в его работе сбоев.

«Жалоб на штрафы слишком много, и московские власти должны тщательно проанализировать работу этого приложения, а также гуманно отнестись к москвичам. Вплоть до отмены всех штрафов. Всех, а не только тех, по которым есть нарекания»,— заявил «Коммерсантъ» В. Фадеев.

Глава СПЧ подчеркнул, что разобраться в законности вынесенных штрафов по ст. 3.18.1 КоАП «впоследствии будет крайне сложно».

Как сообщает корреспондент ИА «Моссовет» на вечер 25 мая в Мосгорсуде было зарегистрировано 778 дел по жалобам москвичей на штрафы по ст. 3.18.1 КоАП.

Помимо судебных процедур есть и иные формы, в том числе по электронным сервисам, об оспаривании этих скандальных штрафов.

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Теги: 
Фадеев  штрафы  социальный мониторинг  жалобы 

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