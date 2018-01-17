Главный архитектор Москвы назвал неблагополучными районы реновации

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов назвал неблагополучными районы, которые попали в программу реновации жилья.



«Районы панельной застройки совпадают с районами относительно неблагополучными», - сказал Кузнецов на Гайдаровском форуме.



Он отметил, что среди небезопасных есть как спальные районы, так и центр города. «Если смотреть аналитику по криминогенности, эти районы тоже будут, к сожалению, в лидерах, куда реновация должна прийти», - подчеркнул Кузнецов.



Программа реновации жилья в Москве была утверждена в августе 2017 года. В нее вошли более 5000 домов. Реализация программы рассчитана на 15 лет.