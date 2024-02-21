Другие материалы
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Мнения
03.03.2024, 12:45
Илон Маск поддержал идею о необходимости расформировать НАТО
3 марта — Mossovetinfo.ru — Илон Маск поддержал идею о давно назревшей необходимости расформировать Организацию Се...
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Мнения
26.02.2024, 11:20
Ректор РАНХиГС Комиссаров выступил за внедрение в России меритократии
26 февраля — Mossovetinfo.ru — Меритократия (власть достойных) должна и далее внедряться в России, в том числе с помощ...
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Мнения
21.02.2024, 13:33
Русским по духу из недружественных стран предлагается давать гражданство России - СР
21 февраля — Mossovetinfo.ru — Депутаты партии Справедливой России внесли в Государственную Думу законопроект о пре...