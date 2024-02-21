Илон Маск поддержал идею о необходимости расформировать НАТО

3 марта — Mossovetinfo.ru — Илон Маск поддержал идею о давно назревшей необходимости расформировать Организацию Североатлантического договора (НАТО).



«Мне всегда было интересно, почему НАТО продолжает существовать, несмотря на то, что ее заклятый враг и причина создания, Организация Варшавского договора, была распущена», — прокомментировал Маск публикацию миллиардера Дэвида Сакса.



Бизнесмен Дэвид Сакс отметил, что подчеркнул, что вместо ликвидации для альянса придумали другую миссию — расширение и «в замкнутом цикле расширение НАТО создаст враждебность, необходимую для оправдания».



Также Маск обвинил Джо Байдена в «наглой лжи» по поводу мигрантов, что, якобы, у президента «нет полномочий» снизить поток нелегалов. Маск заявил, что такие полномочия есть, поскольку увеличение потока миграции было вызвано указами самого Байдена.