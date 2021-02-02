 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация Навальный
Мнения     02.02.2021 09:20

Иммунолог дал прогноз по отмене масочного режима

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  COVID-19  масочный режим  ограничения  отмена ограничений 

2 февраля. Mossovetinfo.ru – Врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире Радио Sputnik дал прогноз по отмене масочного режима.

По словам Жемчугова, отменить масочный режим можно будет тогда, когда сформирует прослойка людей с иммунитетом к коронавирусу не менее 60%. В эту прослойку войдут как те, кто переболел коронавирусом, так и те, кто сделал прививку от заболевания.

При этом, ослабление ограничений в каждом регионе будет индивидуальным, оно зависит от количества людей, столкнувшихся с коронавирусом. В частности, в Москве, иммунная прослойка в 60% сформируется видимо раньше, чем в других регионах.

В целом же по стране, иммунная прослойка в 60-70% будет достигнута ориентировочно к концу весны.

Жемчугов также отметил, что на улице маски уже можно не носить, заражение коронавирусом во время прогулок или на природе маловероятною

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предположила, что уже в текущем году в России можно будет отказаться от ношения масок.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  COVID-19  масочный режим  ограничения  отмена ограничений 

Возврат к списку

Лента новостей

10:14 Происшествия Один человек погиб в ДТП с участием пяти машин на Кутузовском проспекте

10:01 В России Минпромторг предложил давать нуждающимся россиянам деньги на еду

09:20 Мнения Иммунолог дал прогноз по отмене масочного режима

09:07 Общество В Минздраве рассказали о побочных эффектах вакцинации от COVID-19

23:29 Город (Москва и область) Движение ограничат в районе Мосгорсуда утром 2 февраля - МВД

Актуальные материалы

23:29 Город (Москва и область) Движение ограничат в районе Мосгорсуда утром 2 февраля - МВД

12:03 Происшествия Мужчина задержан в Москве за призывы к участию в незаконной акции и насилию против полиции

11:16 Город (Москва и область) Власти Москвы заявили о намерении достроить БКЛ в 2022 году

16:50 Город (Москва и область) В Москве открыли пятый флагманский центр «Мои документы»

10:10 Город (Москва и область) Карту «Тройка» можно будет использовать на всех подмосковных маршрутах с 1 февраля

17:46 Город (Москва и область) Воробьев назвал условие отмены коронавирусных ограничений в Подмосковье

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru