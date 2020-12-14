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Мнения     14.12.2020 12:49

Иммунолог: Россия вышла на плато по коронавирусу

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Теги:  коронавирус  заболеваемость 

14 декабря. Mossovetinfo.ru - Россия вышла на плато по коронавирусу, сообщает РИА Новости со ссылкой на доктора медицинских наук, врача-иммунолога, специалиста по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова.

По словам Жемчугова, выход на плато был целью системы здравоохранения, чтобы соотнести свои возможности с числом заболевших, в том числе тех, кому требуется стационарное лечение. Это позволит сократить смертность от коронавируса.

Однако выход на плато не остановит распространение коронавируса. Сокращение заболеваемости по мнению Жемчугова начнется только тогда, когда с коронавирусом проконтактируют (переболеют или вакцинируются) порядка 70% населения. Только после этого начнется спуск с плато.

Ранее опертштаб опубликовал новые данные о распространении коронавируса. За прошедшие сутки в России выявлено 27 328 новых случаев заражения коронавирусом.


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Теги: 
коронавирус  заболеваемость 

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