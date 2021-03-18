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Мнения     18.03.2021 12:50

Инфекционист прокомментировал рост числа новых случаев COVID-19 в Москве

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Теги:  коронавирус  COVID-19  заболеваемость  комментарии 

18 марта. Mossovetinfo.ru – Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в интервью РИА Новости прокомментировал прирост новых случаев заражения коронавирусом в Москве.

По словам Вознесенского, небольшой прирост числа заболевших в Москве объясняется снятием ряда ограничений, а также тем, что люди стали менее добросовестно исполнять действующие ограничения.

Кроме того, массовая вакцинация пока охватила не очень большой процент населения.

«Учитывая, что определенные ограничительные меры были сняты, учитывая, что остающиеся меры часть населения выполняет не вполне осознанно, у нас определенный подъем может быть», - заявил Вознесенский.

При этом, инфекционист призвал не делать каких-то далеко идущих выводов, для них необходимо проследить статистику заболеваемости хотя бы в недельном цикле. Если будет отмечен подъем заболеваемости в течение недели - можно будет вести речь об ужесточении ограничений.

В Москве в четверг, 18 марта было выявлено 1 934 новых случая заболевания. При этом, днем ранее в Москве зафиксировали 1 201 случай заражения коронавирусом.


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Теги: 
коронавирус  COVID-19  заболеваемость  комментарии 

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