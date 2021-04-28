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Мнения
29.04.2021, 14:29
Инфекционист прокомментировал рост заболеваемости COVID-19 в Москве
29 апреля. Mossovetinfo.ru — Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в интервью РИА Новости прокомментировал рост заболеваемости коронавирусом в Москве. По мнению Малышева, рост заболеваемо...
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Мнения
28.04.2021, 10:25
Врач назвал симптомы для срочного вызова скорой помощи
28 апреля. Mossovetinfo.ru — Главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Николай Плавунов в интервью РИА Новости рассказал при каких симптомах необходимо вызывать с...
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Мнения
28.04.2021, 08:56
Хуснуллин предложил сократить число регионов через их объединение
28 апреля. Mossovetinfo.ru — Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что в России слишком много регионов, ряд из них необходимо укрупнить путем объединения, такое мнение он высказал в ходе круглого стола...