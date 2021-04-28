Мнения 29.04.2021, 14:29 Инфекционист прокомментировал рост заболеваемости COVID-19 в Москве

29 апреля. Mossovetinfo.ru — Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в интервью РИА Новости прокомментировал рост заболеваемости коронавирусом в Москве. По мнению Малышева, рост заболеваемо...

Мнения 28.04.2021, 10:25 Врач назвал симптомы для срочного вызова скорой помощи

28 апреля. Mossovetinfo.ru — Главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Николай Плавунов в интервью РИА Новости рассказал при каких симптомах необходимо вызывать с...