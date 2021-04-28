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Мнения     29.04.2021 14:29

Инфекционист прокомментировал рост заболеваемости COVID-19 в Москве

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Теги:  коронавирус  COVID-19  заболеваемость 

29 апреля. Mossovetinfo.ru — Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в интервью РИА Новости прокомментировал рост заболеваемости коронавирусом в Москве.

По мнению Малышева, рост заболеваемости связан с тем, что люди устали от ограничений и стали меньше соблюдать масочно-перчаточный режим, а также с тем, что темпы вакцинации от коронавируса не очень высоки.

«Мы с вами говорили, что два инкубационных периода после отмены, и народ немного разболтался, а вакцинироваться не сильно торопятся. Даже в метро проводили рейды, это не просто так», - заявил профессор.

Ранее Малышев прогнозировал рост заболеваемости из-за того, что в первые теплые дни москвичи активно вышли на прогулки.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в Москве впервые с января было выявлено более 3 тысяч случаев заражения коронавирусом.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  заболеваемость 

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