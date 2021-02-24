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Мнения     24.02.2021 18:46

Инфекционист сообщил о завершении третьей волны коронавируса в России в январе

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Теги:  коронавирус  COVID-19  заболеваемость 

24 февраля. Mossovetinfo.ru – Третья волна коронавируса в России ожидалась после новогодних праздников, однако резкого увеличения заболеваемости не произошло, сообщил РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

По словам Вознесенского, было отмечено распространение других ОРВИ, на этом фоне ожидаемого подъема заболеваемости COVID-19 не произошло.

По мнению инфекциониста, это может свидетельствовать о том, что уже сформировался естественный иммунитет, который защищает достаточно большое количество людей.

В тоже время, Вознесенский не исключил новой волны заболеваемости коронавирусом. Это может произойти в том случае, если появятся новые штаммы вируса, против которых выработавшийся иммунитет окажется несостоятельным.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  заболеваемость 

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