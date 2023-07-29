8 августа — Mossovetinfo.ru — Руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» в Государственной думе РФ, лид...

29 июля — Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин, комментируя ряд арестов в стране, заявил, что во время вооруж...