 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Мнения     14.08.2023 10:02

Клишас: курс доллара оказывает существенное влияние на социальные права наших граждан

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  доллар  курс доллара  Клишас  Миронов  мнение  ЦБ 

14 августа — Mossovetinfo.ru — Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас в своем telergram-канале написал, что:"Согласен с тем, что курс доллара имеет объективные причины, но ЦБ России важно понимать, что до сих пор, к сожалению, курс доллара это не только экономический показатель, курс оказывает существенное влияние на социальные права наших граждан".

Утром 14 августа курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 100 руб. впервые с 23 марта 2022 года.

Накануне лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов в своем telegram-канале написал "Что должны сделать ЦБ РФ и Минфин для стабилизации и снижения курса рубля?", отметив, что "Российские монетарные власти не могут справиться с проблемой, потому что они и есть проблема. Депутаты нашей фракции «Справедливая Россия – За правду» всегда предупреждали что «независимый» Центробанк – зло и в критический момент это может сыграть роковую роль".

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
доллар  курс доллара  Клишас  Миронов  мнение  ЦБ 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

10:27 Власть В ближайшее время курс рубля нормализуется - помощник президента России

10:02 Мнения Клишас: курс доллара оказывает существенное влияние на социальные права наших граждан

09:26 В России Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 100 руб. впервые с 23 марта 2022 года

14:04 Происшествия До 2700 кв.м увеличилась площадь пожара на складе в Раменском - контролируется повышение ПДК воздуха

12:58 В мире Украину ждет тяжелая осень из-за усиливающихся призывов к переговорам - глава МИД Украины

Актуальные материалы

16:30 Город (Москва и область) Сайт МосгорБТИ взломали проукраинские хакеры

13:44 В России Ослабление рубля может отразиться в ценах в большем объеме - ЦБ РФ

10:14 Город (Москва и область) Московский урбанистический форум — 2023 — самый масштабный в своей истории - Сергунина

13:02 Власть В России не будет новой волны мобилизации после ухода с фронта ЧВК "Вагнер" — Картаполов

16:42 Другое До 6 км/ч ограничивают скорость движения электросамокатов на тротуарах в Казахстане

16:20 Общество Путин: «сильное, ответственное гражданское общество – основа суверенитета нашей страны»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru