Кудрин: в ближайшие полтора-два года Россия будет жить в очень сложной ситуации

27 апреля, Mossovetinfo.ru - «В ближайшие полтора-два года Россия будет жить в очень сложной ситуации, инфляция в 2022-м составит 20,7 процента, в 2023-м — более шести процентов, а спад экономики в 2022-м, по предварительной оценке Минэкономразвития, — до 12,4 процента». Такое мнение высказал Глава Счётной палаты Алексей Кудрин в ходе заседания президиума Совета законодателей. Кудрин отметил, что в этих условиях «очень важно оценить свои силы и ресурсы».