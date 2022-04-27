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Мнения     27.04.2022 14:50

Кудрин: в ближайшие полтора-два года Россия будет жить в очень сложной ситуации

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Теги:  Кудрин  экономика  Россия  мнение 

27 апреля, Mossovetinfo.ru - «В ближайшие полтора-два года Россия будет жить в очень сложной ситуации, инфляция в 2022-м составит 20,7 процента, в 2023-м — более шести процентов, а спад экономики в 2022-м, по предварительной оценке Минэкономразвития, — до 12,4 процента». Такое мнение высказал Глава Счётной палаты Алексей Кудрин в ходе заседания президиума Совета законодателей. Кудрин отметил, что в этих условиях «очень важно оценить свои силы и ресурсы».

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Теги: 
Кудрин  экономика  Россия  мнение 

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