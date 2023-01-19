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Мнения     19.01.2023 06:35

Лавров сравнил действия США по созданию коалиции против России с действиями Гитлера

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Теги:  Лавров  МИД  мнение 

19 января, Mossovetinfo.ru - Действия Соединенных Штатов по созданию коалиции против России Лавров сравнил с действиями Адольфа Гитлера, воевавшего против СССР. Об этом говорилось в выступлении и ответах на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году, Москва, 18 января 2023 года.

«Так же, как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской Империи, как А.Гитлер захватил, поставил «под ружье» большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза, США сформировали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО и ЕС, и через Украину «по доверенности» ведут войну против нашей страны с той же самой задачей – окончательного решения «русского вопроса». Гитлер хотел окончательно решить «еврейский вопрос», - сказал Лавров.

«События вокруг Украины выявили подспудно вызревавшее стремление США перестать добиваться укрепления своих позиций в мире легитимными путями и перейти к нелегитимным методам обеспечения своего доминирования», - также сказал Лавров.

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Теги: 
Лавров  МИД  мнение 

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