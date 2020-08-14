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Мнения     14.08.2020 20:56

Лукашенко призвал граждан страны «не высовываться сейчас на улицы»

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Теги:  Лукашенко  Беларусь  Беларуссия  протесты  мнение  Тихановская 

14 августа, Mossovetinfo.ru - Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан страны «не высовываться сейчас на улицы», слова президента с совещания с членами Совета безопасности приводит БелТА.

«Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо!", - сказал Лукашенко, обвинив в беспорядках приехавших в "из Польши, Голландии, Украины, с этой открытой России, Навального и так далее и тому подобное". По мнению Лукашенко, "уже агрессия началась против страны".

Ранее сегодня Тихановская заявила в видеообращении о необходимости пересчета результатов выборов

Также сегодня Лукашенко опроверг сообщения о своем отъезде из страны.

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Теги: 
Лукашенко  Беларусь  Беларуссия  протесты  мнение  Тихановская 

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