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Мнения     25.09.2023 08:21

Любую биометрию уже можно подделать, нужно переходить к сдаче ДНК - Касперский

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Теги:  безопасность  суд  Касперский  мнение 

24 сентября — Mossovetinfo.ru — Любую биометрию, которую сегодня сдают россияне, - от отпечатков пальцев до видеоизображения - уже можно подделать, для безопасности нужно переходить к ДНК, заявил в интервью РИА Новости глава Лаборатории Касперского Евгений Касперский.

От всей привычной сейчас биометрии - отпечатки, видеоизображение - уже нужно переходить к ДНК, пока не научились подделывать. Потому что дипфейки уже существуют - видео, звук, отпечатки - это все уже не работает, суд не будет принимать их в рассмотрение просто, - рассказал он.

По его словам, когда появятся более совершенные 3D-принтеры, подделать отпечатки или сетчатку глаза будет просто раз плюнуть. Все начнут это подделывать. И в результате будет удар не только по биометрическим системам, но и по криминалистике, - добавил глава Kaspersky.

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Теги: 
безопасность  суд  Касперский  мнение 

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