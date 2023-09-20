Любую биометрию уже можно подделать, нужно переходить к сдаче ДНК - Касперский

24 сентября — Mossovetinfo.ru — Любую биометрию, которую сегодня сдают россияне, - от отпечатков пальцев до видеоизображения - уже можно подделать, для безопасности нужно переходить к ДНК, заявил в интервью РИА Новости глава Лаборатории Касперского Евгений Касперский.



От всей привычной сейчас биометрии - отпечатки, видеоизображение - уже нужно переходить к ДНК, пока не научились подделывать. Потому что дипфейки уже существуют - видео, звук, отпечатки - это все уже не работает, суд не будет принимать их в рассмотрение просто, - рассказал он.



По его словам, когда появятся более совершенные 3D-принтеры, подделать отпечатки или сетчатку глаза будет просто раз плюнуть. Все начнут это подделывать. И в результате будет удар не только по биометрическим системам, но и по криминалистике, - добавил глава Kaspersky.