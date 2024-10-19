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Мнения     24.10.2024 15:37

Маргарита Симоньян назвала отвратительной инициативу налога на бездетность

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Теги:  Симоньян  налог на бездетность  мнение 

24 октября — Mossovetinfo.ru — Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала идею налога на бездетность отвратительной.

«Налог на бездетность — это отвратительно, потому что многие люди бездетны не по своей вине. А как и кто будет отличать? Я знаю огромное количество людей, которые хотят иметь детей и не могут», — рассказала Маргарита Симоньян в интервью НТВ на саммите БРИКС.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов не озвучивать непродуманные инициативы, в том числе о введении налога на бездетность. Он добавил, что не стоит лишний раз вносить тревогу в общество.

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Теги: 
Симоньян  налог на бездетность  мнение 

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