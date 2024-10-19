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24.10.2024, 15:37
Маргарита Симоньян назвала отвратительной инициативу налога на бездетность
24 октября — Mossovetinfo.ru — Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарит...
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Мнения
20.10.2024, 11:12
Илон Маск: в случае победы Камалы Харрис на выборах США ждет серьезная цензура
20 октября — Mossovetinfo.ru — США в случае победы на президентских выборах кандидата от Демократической партии и де...
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19.10.2024, 11:07
Трамп считает Зеленского виновным в российско-украинской войне, сообщает Politico
19 октября — Mossovetinfo.ru — Экс-президент США и кандидат в президенты на пост президента США от Республиканской п...