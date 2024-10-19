Маргарита Симоньян назвала отвратительной инициативу налога на бездетность

24 октября — Mossovetinfo.ru — Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала идею налога на бездетность отвратительной.



«Налог на бездетность — это отвратительно, потому что многие люди бездетны не по своей вине. А как и кто будет отличать? Я знаю огромное количество людей, которые хотят иметь детей и не могут», — рассказала Маргарита Симоньян в интервью НТВ на саммите БРИКС.



Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов не озвучивать непродуманные инициативы, в том числе о введении налога на бездетность. Он добавил, что не стоит лишний раз вносить тревогу в общество.