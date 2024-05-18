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12.06.2024, 09:17
Маск: использование устройств Apple с ИИ будет являться нарушением в сфере безопасности
12 июня — Mossovetinfo.ru —Американский предприниматель Илон Маск полагает, что если новые технологии искусственно...
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Мнения
18.05.2024, 08:13
Трамп указал на возможность третьей мировой войны из-за Байдена в ближайшие месяцы
18 мая — Mossovetinfo.ru — Третья мировая война может разразиться в ближайшие пять месяцев, еще до выборов президент...
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Мнения
18.05.2024, 07:45
Китай: США должны принять практические шаги для содействия политическому урегулированию украинского кризиса
18 мая — Mossovetinfo.ru — Соединенные Штаты должны принять какие-либо практические шаги для содействия политическо...