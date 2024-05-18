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Мнения     12.06.2024 09:17

Маск: использование устройств Apple с ИИ будет являться нарушением в сфере безопасности

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Теги:  искусственный интеллект  ИИ  Apple  операционная система  безопасность  Маск  мнение 

12 июня — Mossovetinfo.ru —Американский предприниматель Илон Маск полагает, что если новые технологии искусственного интеллекта (ИИ) компании OpenAI будут интегрированы на уровне операционной системы в устройства Apple то это создаст недопустимое нарушение в сфере безопасности. Об этом сон написал на своей странице в соцсети.

"Если Apple встроит OpenAI на уровне операционной системы, то устройства Apple будут запрещены в моих компаниях. Это недопустимое нарушение в сфере безопасности", - написал Маск.

Генерирующий персональный искусственный интеллект Apple Intelligence был представлен 10 июня для iPhone, iPad и Mac на мероприятии WWDC компания Apple.

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Теги: 
искусственный интеллект  ИИ  Apple  операционная система  безопасность  Маск  мнение 

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