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Мнения     02.12.2024 15:01

Маск: сын Байдена стоит выше закона из-за помилования отцом

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Теги:  Маск  Захарова  США  президент  Байден  сын  помилование 

2 декабря — Mossovetinfo.ru — Илон Маск полагает, что сын президента США Джо Байдена Хантер, помилованный накануне своим отцом, действительно стоит выше закона.

«По большей части правда», - написал Маск на своей странице в своей популярной соцсети, отвечая на приложенное сообщения Байдена, в котором президент США утверждал, что «никто не стоит выше закона». Маск к своему комментарию приложил скриншот этого сообщения Байдена.Также Маск иронично назвал совпадением то, что помилование Байденом своего сына касается периода работы Хантера в украинской энергетической компании Burisma.

Ранее Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер шесть раз заявляла, что президент США Джо Байден не помилует своего сына Хантера. Такие подсчеты привел телеканал Fox News.

Президент Джо Байден помиловал своего сына Хантера в воскресенье, всего за несколько дней до того, как ему должны были вынести приговор по двум отдельным федеральным делам, связанным с оружием и налогами. Помилование касается периода с 1 января 2014 года по 1 декабря 2024 года и двух судебных разбирательств в штатах Делавэр и Калифорния. Хантеру Байдену в Делавэре инкриминировались нарушения, связанные с владением огнестрельным оружием, его признали виновным. В Калифорнии сын американского лидера также признал вину в неуплате налогов. Американский лидер мотивировал решение своим убеждением в несправедливости судебного преследования.

Решение президента США Джо Байдена о помиловании своего сына Хантера является пародией на демократические ценности, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Напомним, что в сентября 2019 года конгресс США запустил процедуру импичмента президента страны Дональда Трампа. Тогда же сообщалось, что демократы, которые составляют большинство в конгрессе, обвиняют Трампа в том, что «предал должность президента, национальную безопасность и целостность наших выборов». По якобы имеющейся у конгресса информации, в июле в разговоре с новым президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп потребовал о украинского президента начать расследование в отношении Хантера Байдена – сына кандидата в президенты США от демократической партии Джо Байдена. В противном случае Трамп пригрозил заморозить финансовую помощь Украине.

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Теги: 
Маск  Захарова  США  президент  Байден  сын  помилование 

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