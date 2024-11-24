2 декабря — Mossovetinfo.ru — Илон Маск полагает, что сын президента США Джо Байдена
Хантер, помилованный накануне своим отцом, действительно стоит выше закона.
«По большей части правда», - написал Маск на своей странице в своей популярной соцсети, отвечая на приложенное сообщения Байдена, в котором президент США утверждал, что «никто не стоит выше закона». Маск к своему комментарию приложил скриншот этого сообщения Байдена.Также Маск иронично назвал совпадением то, что помилование Байденом своего сына касается периода работы Хантера в украинской энергетической компании Burisma.
Ранее Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер шесть раз заявляла, что президент США Джо Байден не помилует своего сына Хантера. Такие подсчеты привел телеканал Fox News.
Президент Джо Байден помиловал своего сына Хантера в воскресенье, всего за несколько дней до того, как ему должны были вынести приговор по двум отдельным федеральным делам, связанным с оружием и налогами. Помилование касается периода с 1 января 2014 года по 1 декабря 2024 года и двух судебных разбирательств в штатах Делавэр и Калифорния. Хантеру Байдену в Делавэре инкриминировались нарушения, связанные с владением огнестрельным оружием, его признали виновным. В Калифорнии сын американского лидера также признал вину в неуплате налогов. Американский лидер мотивировал решение своим убеждением в несправедливости судебного преследования.
Решение президента США Джо Байдена о помиловании своего сына Хантера является пародией на демократические ценности, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Напомним, что в сентября 2019 года конгресс США запустил процедуру импичмента президента страны Дональда Трампа. Тогда же сообщалось, что демократы, которые составляют большинство в конгрессе, обвиняют Трампа в том, что «предал должность президента, национальную безопасность и целостность наших выборов». По якобы имеющейся у конгресса информации, в июле в разговоре с новым президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп потребовал
о украинского президента начать расследование в отношении Хантера Байдена
– сына кандидата в президенты США от демократической партии Джо Байдена. В противном случае Трамп пригрозил заморозить финансовую помощь Украине.