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Мнения     06.04.2021 10:54

Матвиенко: послание Путина Федеральному собранию сформулирует новую систему координат

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Теги:  Валентина Матвиенко  Матвиенко  послание президента 

6 апреля. Mossovetinfo.ru — Послание президента Федеральному собранию сформулирует новую систему координат, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По мнению Матвиенко, это будет «послание нового времени». В то же время, глава Совфеда убеждена, что в послании будут обозначены и текущие задачи, а также даны конкретные поручения, в том числе и такие, которые потребуют немедленной реализации и быстрой работы законодателей.

В связи с этим Совет СФ соберется уже на следующий день после оглашения послания - 22 апреля, а 23 апреля пройдет очередное заседание Совета Федерации.

Матвиенко выразила мнение, что в современной ситуации, которая несет России много вызовов, послание президента «будет иметь особое значение».

Днем ранее стало известно, что президент России Владимир путин огласит послание Федеральному собранию 21 апреля.

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Теги: 
Валентина Матвиенко  Матвиенко  послание президента 

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