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Мнения     07.10.2020 07:19

Медицинские маски становятся уязвимыми в сырую погоду

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Теги:  пандемия  маска  коронавирус  влага  мнение 

7 октября. Mossovetinfo.ru - Осенью, при больших осадках, влага делает медицинские маски пористыми и они теряют свои защитные свойства, становятся уязвимыми, сообщает Daily Star.

Экс-представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с раком Кэрол Сикоры сообщила, что из-за влаги маски становятся пористыми, в связи с чем все виды масок уязвимы в сырую погоду.

Вода, влага в сырую погоду, - ограничивает поток воздуха, вскрывая уязвимость средств индивидуальной защиты.

Рекомендуется осенью менять маски чаще, следя, чтобы те были сухими.

По мнению медиков, вирусологов, Россия скоро выйдет на плато по заболеваемости коронавирусом, и оно продлится не менее месяца.

За прошедшие сутки, 6 октября, в Москве от коронавируса скончался 41 человек, сообщает оперативный штаб.

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Теги: 
пандемия  маска  коронавирус  влага  мнение 

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