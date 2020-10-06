6 октября. Mossovetinfo.ru - Россия скоро выйдет на плато по заболеваемости коронавирусом, и оно продлится не менее месяца, сообщил в интервью РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.



При этом, по мнению Альтштейна, ежедневный прирост числа заболевших будет выше весенних показателей. Рост числа заболевших будет связан с осенним сезоном, когда люди активно болеют простудами и заболеваниями верхних дыхательных путей. Причем такая ситуация характерна не только для России, но и для других стран.



В тоже время Альтштейн заявил, что сейчас система здравоохранения лучше готова к борьбе с коронавирусом, кроме того, уже появилась вакцина.