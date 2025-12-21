 
Актуальные темы: переговоры
Мнения     07.01.2026 10:52

МИД КНР назвал буллингом требование США об эксклюзивном доступе к нефти Венесуэлы

7 января — Mossovetinfo.ru — Пекин решительно осуждает попытки Вашингтона заставить Венесуэлу разорвать связи с Китаем и Россией ради передачи нефтяных ресурсов под контроль американских компаний. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Венесуэла - суверенное государство, обладающее полным и неотъемлемым суверенитетом над своими природными ресурсами. То, что США нагло применили силу, а теперь требуют распоряжаться венесуэльской нефтью - это реализация лозунга "Америка прежде всего" и типичный буллинг», - заявила Мао Нин .

Представитель МИД КНР подчеркнула, что подобные действия серьезно нарушают международное право и права венесуэльского народа.

Ранее сообщалось, что США потребовали от Венесуэлы «выдворить» Россию, Китай и Иран для доступа к нефти.

Также президент США Дональд Трамп сообщил, что временные власти Венесуэлы передадут США до 50 млн баррелей нефти, которую продадут по рыночной цене, а средства Трамп будет контролировать самостоятельно. Нефть доставят суда напрямую в США.

Китай  протест  мнение  международное право  нефть  экономика  США  Трамп  требования  Венесуэла  санкции  Россия 

