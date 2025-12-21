Другие материалы
Мнения
07.01.2026, 10:52
МИД КНР назвал буллингом требование США об эксклюзивном доступе к нефти Венесуэлы
7 января — Mossovetinfo.ru — Пекин решительно осуждает попытки Вашингтона заставить Венесуэлу разорвать связи с Ки...
Мнения
23.12.2025, 22:02
Рейтинг позитивных и негативных событий уходящего 2025 года от лидера СР Миронова
23 декабря — Mossovetinfo.ru — На брифинге в ГД подвел итоги-2025. Как всегда, я составляю свой рейтинг позитивных и нег...
Мнения
21.12.2025, 06:03
«Дипстейт» хочет военного конфликта США и России – Габбард
21 декабря — Mossovetinfo.ru — Представители так называемого глубинного государства (deep state, «дипстейт») делают все в...