Михнова: библиотека не может не быть частью инфраструктуры молодёжной политики

19 февраля. Mossovetinfo.ru – Библиотека не может не быть частью инфраструктуры молодёжной политики, полагает директор Российской государственной библиотеки для молодежи, вице-президент Российской библиотечной ассоциации Ирина Михнова. Об этом она сказала, предваряя Всероссийский круглый стол «Российские библиотеки в контексте новой молодежной политики: взгляд в будущее», который состоится 25 февраля. Об этом сообщает корреспондент ИА МОССОВЕТ со ссылкой на службу по внешним коммуникациям РГБМ.



«Библиотека не может не быть частью инфраструктуры молодёжной политики. Но то, что для нас ясно, так ли очевидно и для других представителей этой сферы? Обмен взглядами, определение своих позиций и адекватное восприятие позиций коллег – все это должно в ближайшем будущем привести к слаженным и правильным совместным действиям. Думаю, этот разговор будет полезен всем его участникам», - сказала И.Михнова.



Организатором масштабной дискуссии в которой примут представители органов власти, молодежных общественных организаций и библиотек страны, работающих с молодёжью, - выступила РГБМ при поддержке Министерства культуры РФ.



Поводом послужило принятие ФЗ № 489 от 30.12. 2020 года «О молодёжной политике в Российской Федерации» которым определяется единое правовое поле в сфере молодёжной политики и взаимодействие всех субъектов, действующих в этой сфере.