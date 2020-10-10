Миронов: недопустимо использовать админресурс на выборах любого уровня

10 октября. Mossovetinfo.ru - В России - не однопартийная система и недопустимо использовать админресурс на выборах любого уровня, написал лидер "Справедливой России" Сергей Миронов в своем официальном аккаунте в твиттер.



"Считаю недопустимым использование административного ресурса на выборах любого уровня, тем более для получения конституционного большинства в Госдуме. В России не однопартийная система, и граждане должны делать осознанный выбор, а не голосовать по разнарядке", - заявил С.Миронов в аккаунте @mironov_ru.