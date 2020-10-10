 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Мнения     10.10.2020 16:08

Миронов: недопустимо использовать админресурс на выборах любого уровня

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Сергей Миронов  выборы  мнение  админресурс 

10 октября. Mossovetinfo.ru - В России - не однопартийная система и недопустимо использовать админресурс на выборах любого уровня, написал лидер "Справедливой России" Сергей Миронов в своем официальном аккаунте в твиттер.

"Считаю недопустимым использование административного ресурса на выборах любого уровня, тем более для получения конституционного большинства в Госдуме. В России не однопартийная система, и граждане должны делать осознанный выбор, а не голосовать по разнарядке", - заявил С.Миронов в аккаунте @mironov_ru.


x

Карта места

Загрузить')">Загрузить

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Сергей Миронов  выборы  мнение  админресурс 

Возврат к списку

Лента новостей

16:08 Мнения Миронов: недопустимо использовать админресурс на выборах любого уровня

12:02 Общество В Москве за сутки выявлено более 4000 случаев коронавируса

10:51 В России В России установлен рекорд после числу новых случаев коронавируса - 12 846

09:52 Общество Температурный рекорд до 21 градуса прогнозируется 13-14 октября в Москве

18:36 Город (Москва и область) Собянин: прошедшая неделя не принесла заметных улучшений ситуации с COVID-19

Актуальные материалы

10:51 В России В России установлен рекорд после числу новых случаев коронавируса - 12 846

02:12 Город (Москва и область) В Москве с 9 октября приостановлен льготный проезд для школьников и людей старше 65 лет

01:17 Город (Москва и область) В Москве временно отключили кремлевские куранты

16:20 В России Из КоАП исключили штрафы за отказ от вакцинации

12:19 Другое Суд по делу о нарушении санитарных норм на матче «Спартак» - «Зенит» состоится 12 октября

09:33 Город (Москва и область) Власти Москвы обсуждают повторное введение режима самоизоляции - СМИ

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru