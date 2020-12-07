7 декабря. Mossovetinfo.ru - Самым массовым последствием заболевания коронавирусом является повышение артериальнгого давления, заявил в интервью «Ленте.ру» врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.



По словам врача, в результате заболевания, поражается сосудистая система организма, что приводит к проблемам с повышением давления.



При этом, Болибок отметил, что пока невозможно сказать, насколько длительными будут последствия заболевания. Кроме того, пока никто не может точно сказать, какие органы могут пострадать в результате заболевания, пострадать может весь организм.



Ранее стало известно, что выявлена мутация коронавируса, против которой бессильны антитела.