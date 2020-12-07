 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Мнения     07.12.2020 09:25

Названо самое массовое последствие коронавируса

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  последствия  осложнения 

7 декабря. Mossovetinfo.ru - Самым массовым последствием заболевания коронавирусом является повышение артериальнгого давления, заявил в интервью «Ленте.ру» врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

По словам врача, в результате заболевания, поражается сосудистая система организма, что приводит к проблемам с повышением давления.

При этом, Болибок отметил, что пока невозможно сказать, насколько длительными будут последствия заболевания. Кроме того, пока никто не может точно сказать, какие органы могут пострадать в результате заболевания, пострадать может весь организм.

Ранее стало известно, что выявлена мутация коронавируса, против которой бессильны антитела.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  последствия  осложнения 

Возврат к списку

Лента новостей

09:40 Общество Онищенко призвал отказаться от длинных новогодних праздников

09:25 Мнения Названо самое массовое последствие коронавируса

08:23 Город (Москва и область) Поправки к бюджету Москвы планируется рассмотреть на заседании Мосгордумы 9 декабря

07:44 Общество 70% в Москве одобряют действия властей по борьбе с коронавирусом

07:25 Общество Власти Москвы рассказали, как следят за состоянием пациентов с COVID-19 на дому

Актуальные материалы

19:11 Общество Найдена мутация коронавируса, против которой бессильны антитела

10:35 Мнения Биолог заявил, что коронавирус может вызвать преждевременное старение

01:35 Город (Москва и область) Массовая вакцинация от коронавируса в Москве начнется после Нового года - Печатников

11:45 Мнения В ближайшие месяцы не стоит ждать окончания пандемии коронавируса - ВОЗ

09:22 В России Заработал единый информационный номер по вопросам коронавируса

19:14 Город (Москва и область) Режим самозоляции для людей старше 65 лет продлен в Подмосковье до 13 декабря

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru