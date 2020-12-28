28 декабря. Mossovetinfo.ru - Центр по контролю и профилактике заболеваний США назвал пять симптомов коронавируса, при появлении которых необходимо обратиться к врачу, сообщает Daily Express.



В сообщении указано, что основными симптомами коронавируса являются высокая температура, длительный кашель, а также потеря вкуса и обоняния.



Однако, помимо них, существуют и другие симптомы, при появлении которых необходимо обратиться к врачу. Симптомами коронавируса являются затрудненное дыхание, боль и сдавленность в груди, спутанное сознание, проблемы с пробуждением после сна, а также посинение лица и губ.



При этом, по мнению британских ученых, в приведенном списке перечислены отнюдь не все симптомы коронавируса, болезнь может иметь и другие проявления.