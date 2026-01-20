Другие материалы
-
Мнения
01.02.2026, 12:53
Ненависть ко всему русскому у польского руководства взяла верх – Песков
1 февраля — Mossovetinfo.ru — Ненависть ко всему русскому у польского руководства взяла верх, русофобские чувства д...
-
Мнения
28.01.2026, 10:16
Против инициативы Минпросвещения запретить сайты с заданиями и ответами ЕГЭ, ОГЭ выступила Справедливая Россия
28 января — Mossovetinfo.ru — Фракция Справедливая Россия в Госдуме выступила против инициативы Минпросвещения - за...
-
Мнения
20.01.2026, 22:52
Дмитриев заявил о растущем осознании правильности позиции России в мире - Давос
20 января — Mossovetinfo.ru — Специальный представитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прям...