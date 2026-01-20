 
Актуальные темы: переговоры
Мнения     01.02.2026 12:53

Ненависть ко всему русскому у польского руководства взяла верх – Песков

1 февраля — Mossovetinfo.ru — Ненависть ко всему русскому у польского руководства взяла верх, русофобские чувства доминируют, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Слушайте, то, что у членов польского руководства своя трактовка истории, свое видение истории, для нас это не секрет. И я помню свое время, когда мы еще вместе занимались Катынью и так далее, была даже создана совместная группа по историческим вопросам. От нас, если я не ошибаюсь, был академик (Александр) Чубарьян, очень знающие люди, - сообщают РИА Новости со ссылкой на слова Пескова журналисту России 1 Павлу Зарубину.

По словам пресс-секретаря, тогда действительно предприняли попытку привести к единому знаменателю понимание истории. Не получилось. Ненависть ко всему русскому взяла верх у членов польского руководства. И по-прежнему сейчас эти русофобские чувства доминируют, - подчеркнул Песков.

