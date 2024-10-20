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Мнения     28.10.2024 08:53

NYT: поддержка Харрис выразила обеспокоенность из-за её слов о фашизме Трампа

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Теги:  Харрис  Трамп  выборы  президент  США 

28 октября — Mossovetinfo.ru — Поддержка кандидата в президенты США Камалы Харрис выразила обеспокоенность по поводу её слов о фашизме в адрес её соперника от республиканцев Дональда Трампа, отметив, что эти обвинения не очень убедительны. Об этом пишет New York Times (NYT) со ссылкой на письма комитета политических действий в поддержку Харрис Future Forward.

«Обвинять Трампа в фашизме не столь убедительно», — приводит издание заявление из электронного письма.

В объединении также выразили обеспокоенность слишком пристальным вниманием к личности Трампа и назвали слова Харрис о том, что он фашист, ошибкой на заключительном этапе кампании.

В то же время CNN сообщает, что бывший президент Дональд Трамп завершил свой воскресный митинг в Мэдисон-Сквер-Гарден зловещей 80-минутной речью, в которой осудил своих политических соперников, обрушился на иммигрантов и пообещал воспользоваться законом XVIII века, чтобы подготовить почву для массовой депортации.

Очередные выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.

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Теги: 
Харрис  Трамп  выборы  президент  США 

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