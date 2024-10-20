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28.10.2024, 08:53
NYT: поддержка Харрис выразила обеспокоенность из-за её слов о фашизме Трампа
28 октября — Mossovetinfo.ru — Поддержка кандидата в президенты США Камалы Харрис выразила обеспокоенность по повод...
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Мнения
24.10.2024, 15:37
Маргарита Симоньян назвала отвратительной инициативу налога на бездетность
24 октября — Mossovetinfo.ru — Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарит...
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Мнения
20.10.2024, 11:12
Илон Маск: в случае победы Камалы Харрис на выборах США ждет серьезная цензура
20 октября — Mossovetinfo.ru — США в случае победы на президентских выборах кандидата от Демократической партии и де...