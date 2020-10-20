20 октября. Mossovetinfo.ru – Стоимость интернета в России в 2021 году вырастет на 10-15% сообщают «Ведомости» со ссылкой на опрос топ-менеджеров российских провайдеров, проведенный аналитическим агентством Telecom Daily.



Рост цен на интернет на 10-15% предсказали 2/3 опрошенных топ-менеджеров российских провайдеров. При этом 10% спрогнозировали еще более высокий рост - на 20% и более. 74% респондентов выразили мнение, что рост цен на интернет превысит планируемый уровень инфляции.



Среди причин роста цен на интернет, участники опроса назвали ухудшение ситуации в экономике на фоне пандемии коронавируса, падение курса рубля, а также дорогостоящие регуляторные нормы вроде «закона Яровой», требующие от провайдеров больших затрат на покупку нового оборудования.