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Мнения     20.10.2020 00:27

Операторы связи прогнозируют в 2021 году подорожание интернета в России на 10-15%

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Теги:  интернет  цены  опрос  рост цен 

20 октября. Mossovetinfo.ru – Стоимость интернета в России в 2021 году вырастет на 10-15% сообщают «Ведомости» со ссылкой на опрос топ-менеджеров российских провайдеров, проведенный аналитическим агентством Telecom Daily.

Рост цен на интернет на 10-15% предсказали 2/3 опрошенных топ-менеджеров российских провайдеров. При этом 10% спрогнозировали еще более высокий рост - на 20% и более. 74% респондентов выразили мнение, что рост цен на интернет превысит планируемый уровень инфляции.

Среди причин роста цен на интернет, участники опроса назвали ухудшение ситуации в экономике на фоне пандемии коронавируса, падение курса рубля, а также дорогостоящие регуляторные нормы вроде «закона Яровой», требующие от провайдеров больших затрат на покупку нового оборудования.


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Теги: 
интернет  цены  опрос  рост цен 

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