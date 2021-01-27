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Мнения     27.01.2021 12:20

Ослабление коронавирусных ограничений в Москве не приведет к катастрофе - врач

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Теги:  коронавирус  COVID-19  пандемия  ограничения  снятие ограничений 

27 января. Mossovetinfo.ru – Ослабление коронавирусных ограничений в Москве не приведет к катастрофе, заявил в интервью РИА Новости врачи-инфекционист Евгений Тимаков.

По словам Тимакова, в Москве все меньше людей восприимчивы к коронавирусной инфекции, часть переболела, часть вакцинировалась, часть уже не очень восприимчива к инфекции. По мнению инфекциониста, невосприимчивы к инфекции уже около 50% москвичей.

Тимаков также отметил, что после Нового года не было вспышки заболеваемости коронавирусом, а сейчас налицо тенденция к снижению числа заболевших, «ситуация значительно улучшается».

«Соответственно, здесь уже на весах и здоровье граждан, и экономическая составляющая. Экономику тоже нельзя терять, иначе бизнес просто разрушится полностью». - заявил инфекционист.

В среду, 27 января мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, в котором отменил запрет на работу кафе и ресторанов в ночное время, а также перевел требования о переводе не менее 30% сотрудников на удаленную работу в разряд рекомендаций. Ранее, 22 января в Москве был снят еще ряд коронавирусных ограничений.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  пандемия  ограничения  снятие ограничений 

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