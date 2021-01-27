12:55 Общество Школьников, задержанных на акции в Москве 23 января, могут поставить на внутришкольный учет - власти
12:20 Мнения Ослабление коронавирусных ограничений в Москве не приведет к катастрофе - врач
11:48 В России В России впервые с конца октября выявлено менее 18 тысяч случаев COVID-19 за сутки
11:42 Город (Москва и область) В Москве впервые с конца сентября зафиксировано менее 2 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
13:45 Происшествия В реанимации находится женщина пострадавшая в Санкт-Петербурге во время акции 23 января
09:15 Город (Москва и область) Студенты вузов в Москве продолжат учиться дистанционно
09:06 Город (Москва и область) Москвичам старше 65 лет разблокируют транспортные карты после вакцинации от COVID-19
08:57 Город (Москва и область) Театры и кинотеатры Москвы с 22 января могут заполнять залы на 50% - указ
08:42 В России В России начинается массовая вакцинация от коронавируса
11:38 Город (Москва и область) Станцию МЦД-2 Печатники планируется открыть к осени 2021 года