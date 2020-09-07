7 сентября. Mossovetinfo.ru – Глава Центризбиркома Элла Памфилова выразила мнение, что досрочных выборов в Госдуму в 2021 году не будет, сообщает РИА Новости.
При этом, Памфилова отметила, что еще предстоит уточнить в какой месяц пройдут выборы в Госдуму, предстоит дополнительно обсудить бюджет, так как теперь голосование проводится в три дня.
Кроме того, так как многие избирательные участки расположены в школьных зданиях, необходимо организовать голосование таким образом, чтобы не мешать учебному процессу.
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