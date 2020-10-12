12 октября. Mossovetinfo.ru – Пандемии коронавируса продлится в мире еще не менее года, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» главный пульмонолог Минздрава РФ, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев.



По словам Авдеева, специализированные больницы для лечения больных коронавирусом будут работать еще несколько месяцев, а пандемия в целом продлится не менее года.



При этом Авдеев отметил, что российские больницы были готовы к такому развитию событий, рост числа заболевших в осенний период был ожидаем и прогнозируем. По мнению Авдеева сейчас врачи уже отработали методику лечения установили дозировку лекарств, разобрались с разными видами терапии. Поэтому сейчас лечить больных коронавирусом стали лучше.